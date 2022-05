Parijs-Roubaix voor beloften afgelast

De beloftenversie van Parijs-Roubaix is op het laatste moment afgelast. De organisatie laat weten dat vanwege werkzaamheden aan het parcours en een gebrek aan seingevers de wedstrijd niet kan doorgaan op zondag 15 mei 2022.

“De organisatie wil de veiligheid van de renners niet in gevaar brengen. Uiteraard betreuren wij dit besluit en we hopen dat u begrip heeft voor deze beslissing”, staat te lezen in een brief die alle deelnemende ploegen hebben ontvangen.

Dit betekent dat Parijs-Roubaix Espoirs voor het derde jaar op rij niet zal doorgaan. In 2020 en 2021 was er ook geen koers vanwege de coronacrisis. Dat betekent dat Tom Pidcock zich nog langer de laatste winnaar mag noemen. De Brit won in 2019 de laatste editie. De jaren daarvoor wonnen Stan Dewulf (2018) en Nils Eekhoff (2017).