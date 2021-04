Parijs-Camembert vindt nieuwe datum

Parijs-Camembert heeft een nieuwe datum gevonden op de UCI-kalender. De Franse semi-klassieker, die oorspronkelijk op 13 april verreden zou worden, staat nu voor 15 juni gepland.

“Voor ons was het uitgesloten dat de enige profwedstrijd van Normandie geannuleerd zou worden”, vertelt de verheugde koersdirecteur Guy Brien in een persbericht. “Deze nieuwe datum is voor ons ideaal. De wedstrijd valt nu na de Route d’Occitanie, maar nog voor het Frans kampioenschap tijdrijden.”

Dorian Godon is de laatste winnaar van Parijs-Camembert. De renner van AG2R Citroën Team bleef vorig jaar Maurits Lammertink voor en won zijn gewicht in camembert: 73 kilo.