Parcours Ster van Bessèges 2023 bekend: voor ieder wat wils

De organisatie van de Ster van Bessèges heeft het parcours voor de eerstvolgende editie van de wedstrijd gepresenteerd. De ronde begint ook in 2023 in Bellegarde, eindigen doen we dan weer met de inmiddels klassieke tijdrit in en rond Alès.

De 53e uitgave van de Ster van Bessèges zal dus – net als de voorbije tien edities – van start gaan in Bellegarde. Ook de finish van de openingsetappe ligt in deze stad, zo’n twintig kilometer van Nîmes. De rit is net iets meer dan 160 kilometer lang en voert over relatief vlakke wegen, al is de finale wel zeer pittig. De finish is namelijk gelegen op een kort maar lastig klimmetje. Dit jaar bleek Mads Pedersen over de meeste power te beschikken op de slotheuvel van Bellegarde.

Rit twee vertrekt dan weer vanuit Bagard, om na goed 170 kilometer aan te komen in Aubais. Op het eerste gezicht lijkt het een etappe voor de sprinters, al is het ook weer niet biljartvlak richting de streep. In de derde etappe komen de klimmers meer aan hun trekken, met vier gecategoriseerde hellingen en een slordige 3.000 hoogtemeters. De voorlaatste rit is ook erg belangrijk voor het algemeen klassement, met een finish op Mont Bouquet, een beklimming van 4,6 kilometer aan liefst 9,1%.

De definitieve beslissing zal vallen in de slottijdrit van net iets meer dan tien kilometer in en rond Alès. Het is een chrono met twee gezichten. De eerste kilometers zijn nog zo goed als vlak, maar eindigen doen de renners na een klimmetje van 2,6 kilometer aan 5,8% richting het heiligdom van Notre-Dame des Mines-Ermitage d’Alès. Dan weten we ook wie zich de opvolger mag noemen van Benjamin Thomas, die dit jaar de Ster van Bessèges op zijn naam wist te schrijven.

Parcours Ster van Bessèges 2023 (1-5 februari)

01/02 – Etappe 1: Bellegarde – Bellegarde (160,6 km)

02/02 – Etappe 2: Bagard – Aubais (170,1 km)

03/02 – Etappe 3: Bessèges – Bessèges (169,6 km)

04/02 – Etappe 4: Saint-Christol-Lèz-Alès – Mont Bouquet (146,1 km)

05/02 – Etappe 5: Alès – Alès (10,6 km – tijdrit)