Parcours Route d’Occitanie: koninginnenrit naar Les Angles, twee kansen voor sprinters

La Route d’Occitanie, de voormalige Route du Sud, heeft het parcours voor de komende editie bekendgemaakt. De vierdaagse rittenkoers bestaat dit jaar uit twee vlakke etappes, één heuvelrit en een etappe voor de echte klimmers. De wedstrijd in het zuiden van Frankrijk duurt van 16 tot en met 19 juni.

De eerste etappe, van Séméac naar L’Isle Jourdain, lijkt geschikt voor de sprinters. Hoewel er gedurende de dag wel wat hellingen genomen moeten worden, zullen de snelle mannen dit moeten kunnen overleven. Daags nadien, als er gefinisht wordt in Roquefort en Aveyron, is dit een ander verhaal. Hier komen de puncheurs beter tot hun recht. Nog een dag later is het de beurt aan de klimmers: de aankomst ligt in deze zaterdagrit op 1842 meter hoogte, in Les Angles. Tijdens deze etappe moeten er drie bergen van de eerste categorie beklommen worden.

Op de slotdag van La Route d’Occitanie staat er opnieuw een relatief vlakke rit op het programma. Na 188,3 kilometer kan er in Auterive opnieuw een massasprint verwacht worden. Vorig jaar mocht Movistar-renner Antonio Pedrero na vier dagen als eindlaureaat het podium op. In het recente verleden wisten ook Nairo Quintana (2016), Alejandro Valverde (2018, 2019) en Egan Bernal (2020) de Franse rittenkoers te winnen.

Dit jaar doen er, naast zeven ProTeams en vijf Continentale ploegen, acht WorldTeams mee aan La Route d’Occitanie: AG2R Citroën, Astana Qazaqstan, Cofidis, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, INEOS Grenadiers, Movistar en Trek-Segafredo.

Rittenschema La Route d’Occitanie (16-19 juni):

16/06 – Etappe 1: Séméac – L’Isle Jourdain (174,4 km)

17/06 – Etappe 2: Graulhet – Roquefort en Aveyron – (154,6 km)

18/06 – Etappe 3: Sigean- Les Angles (188,7 km)

19/06 – Etappe 4: Les Angles – Auterive (188,3 km)