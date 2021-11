Parcours Dwars door Vlaanderen op de schop

Gisteren werd in de Waregemse Hippodroom het parcours gepresenteerd van Dwars door Vlaanderen 2022. De WorldTour-wedstrijd trekt opnieuw over dertien hellingen, maar toch zijn er – in vergelijking met vorig jaar – aardig wat wijzigingen. De koers start traditioneel in Roeselare en eindigt op de Verbindingsweg in Waregem.

De 76ste editie van Dwars door Vlaanderen, die zal plaatsvinden op woensdag 30 maart 2022, ondergaat een kleine metamorfose. “Het is niet dat we nieuwe heuveltjes uitgevonden hebben, maar het peloton komt op terrein dat je niet in Kuurne of in Harelbeke tegenkomt”, laat Guy Delesie, die als secretaris van Waregem met Flanders Classics het parcours hertekende, weten aan Het Nieuwsblad.

De editie van 2022 kenmerkt zich door drie ‘nieuwe’ hellingen. Delesie: “Ze liggen er al lang, maar ze worden nooit op deze manier in koers aangedaan. Dan denk ik maar aan de Zeelstraat in Zulzeke die voor de grote massa onbekend is. Of de Stooktestraat in Berchem die dik tien kilometer na de eerste keer Côte de Trieu komt. Dat is de weg waarop ze in de Ronde van Vlaanderen na de Paterberg naar beneden rijden. Wel, wij doen die in omgekeerde richting.”

“Het is best lang omhoog en relatief onbekend. We wilden afstappen van te veel bekende hellingen die al te dikwijls terugkeren.” En dan is er ook nog de Ladeuze, die dit keer niet naar beneden wordt gereden maar omhoog. Op deze Vlaamse heuvel van 1200 meter aan 5,6%, met een maximale hellingsgraad van 16%, kan de koers wellicht ontploffen. De Ladeuze ligt namelijk op minder dan veertig kilometer van het einde en is dus een mogelijke scherprechter in koers.

Geen Kluisberg en Taaienberg

Twee bekende hellingen liggen straks niet meer op het parcours: de Kluisberg en Taaienberg. “De Kluisberg haalden we er veiligheidshalve uit. Het aantal verkeerselementen neemt er voortdurend toe en er zijn veel niet verplaatsbare eilanden bijgekomen. Om die reden zitten de kasseien van de Stationsberg er ook niet in. Die afdaling is net iets te gevaarlijk om daar renners te zien vallen net voor de Ronde van Vlaanderen”, zegt Delesie.

De (semi)klassieker, dit jaar gewonnen door Dylan van Baarle, trekt van start tot finish over dertien hellingen. Naaste de nieuwe kuitenbijters en het schrappen van de Kluisberg, Taaienberg en kasseien van de Stationsberg, koersen de renners volgend jaar twee keer over de kasseien van de Mariaborrestraat en de Steenbeekdries in Etikhove. Ook een dubbele portie Côte de Trieu hoort opnieuw bij deze eendagskoers.

Vrouweneditie

Naast de 76ste editie voor mannen zijn we volgend jaar ook toe aan de tiende en dus jubileumeditie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen. Deze wedstrijd start en finisht in Waregem. De laatste 90 kilometer rijden de vrouwen overigens op het parcours van de mannen. “Ook zij krijgen anderhalve lus van het voorbije Belgisch kampioenschap in Waregem. De wegen zijn er relatief smal, bochtig en doorlopend op en af”, schetst Deleise.

De laatste editie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen werd gewonnen door Annemiek van Vleuten. De vrouwenkoers is nu nog van niveau 1.1, maar het is de bedoeling om op termijn ook hoger te mikken.