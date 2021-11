Parcours alternatieve Tour Down Under uit de doeken gedaan

Het Santos Festival of Cycling gaat in januari door de wijnstreek Barossa Valley, de Adelaide Hills en langs de ruige kust van het Fleurieu Peninsula. Dat maakte de organisatie van het evenement bekend. Net als dit jaar vervangt het Santos Festival of Cycling in 2022 de traditionele Tour Down Under.

Hitaf Rasheed, directeur van de Tour Down Under, laat weten dat de mogelijkheden zijn bekeken om de WorldTour-koers komend jaar weer te houden. “De Tour Down Under is de grootste koers van Australië, de plek waar elk jaar het wegwielrennen van start gaat en een evenement dat heel belangrijk is voor Zuid-Australië. Daarom was het van cruciaal belang dat we de mogelijkheid overwogen om het evenement in januari 2022 te laten plaatsvinden.”

Na veel overleg met de UCI, ploegen en andere belanghebbenden kwamen Rasheed en zijn team tot de conclusie dat het niet mogelijk was om de WorldTour-wedstrijd opnieuw te houden. “We richten nu onze aandacht en energie op het Santos Festival of Cycling van 2022 en nodigen renners en wielerfans uit het hele land uit om af te reizen naar Zuid-Australië om hier deel van uit te maken. We willen al onze partners van het evenement bedanken.”

De driedaagse etappekoersen voor vrouwen en mannen staan respectievelijk voor 23-25 januari en voor 27-29 januari op het programma. Wedstrijdleiders Stuart O’Grady en Kimberley Conte waren verantwoordelijk voor het ontwerp van het parcours. “De mix van natuurlijk terrein, van de weelderige Barossa-wijngaarden tot de golvende Adelaide Hills en de ruige kust van het Fleurieu Peninsula maakt dit evenement uniek op de kalender”, aldus O’Grady.

Dit jaar schreef Luke Durbridge de eerste editie van het Santos Festival of Cycling op zijn naam. Sarah Gigante kroonde zich tot eindwinnares van de vrouwenwedstrijd.

Santos Festival of Cycling 2022

etappekoers voor mannen

27/1 – etappe 1: Stirling – Lobethal (114,2 km)

28/1 – etappe 2: Mount Lofty – Woodside (112,9 km)

29/1 – etappe 3: McLaren Vale – Willunga Hill (113,2 km)

etappekoers voor vrouwen

23/1 – etappe 1: Tanunda – Williamstown (86,1 km)

24/1 – etappe 2: McLaren Vale – Echunga (85,7 km)

25/1 – etappe 3: Lobethal – Lobethal (86,9 km)