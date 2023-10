zondag 8 oktober 2023 om 15:44

Owen Geleijn vijfde in Parijs-Tours voor beloften, solozege Uno-X-talent Løland

Sakarias Koller Løland heeft zondag de belofteneditie van Parijs-Tours gewonnen. De 22-jarige Noor van Uno-X Dare Development Team na een koers van bijna 179 kilometer solo over de finish, vlak voor zijn Duitse medevluchter Pierre-Pascal Keup. Owen Geleijn (Jumbo-Visma Development) was op de vijfde plaats de beste Nederlander.

In de eerste uren reden meerdere kopgroepen weg, maar het was een groep van zes vluchters die met ruim twee minuten voorsprong aan de laatste 70 kilometer begon. Hun voorsprong verdween als sneeuw voor de zon, waarna in de fase met gravelstroken een elitegroep wegreed.

Onder meer Owen Geleijn en Morten Nortoft van Jumbo-Visma Development waren mee, evenals Gil Gelders (Soudal Quick-Step Devo) en Axel Huens (Circus-ReUz-Technord) zaten mee en pakten 25 seconden op een verbrokkeld peloton. Het bleek de beslissende vlucht.

In de laatste twee kilometer was het Sakarias Koller Løland van de opleidingsploeg van Uno-X die zijn moment koos. Hij ontsnapte uit de kopgroep van zeven en kwam solo over de finish. Pierre-Pascal Keup (Lotto-Kern Haus) kwam nog op zijn wiel en werd tweede. Daarachter won Pierre Thierry (Morbihan Fybolia GOA) de sprint om plek drie.

Owen Geleijn kwam als vijfde over de finish en was zo de beste Nederlander in de uitslag.