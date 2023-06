Oververhitting nekt Arensman op NK tijdrijden: “Na de finish ineengestort”

Thymen Arensman was misschien wel de grote favoriet voor de Nederlandse titel in het tijdrijden, maar de renner van INEOS Grenadiers stelde teleur en kwam niet verder dan een zestiende plaats. Vanwaar zijn mindere optreden? Arensman kwam op Instagram met een verklaring.

Voor de start van het NK tijdrijden waren veel ogen gericht op Arensman, maar de 23-jarige renner kwam niet in het stuk voor. Arensman keek aan het meetpunt halverwege de tijdrit al tegen een achterstand aan van 45 seconden en moest aan de finish 2:26 toegeven op winnaar Jos van Emden.

Wat blijkt: Arensman had last van oververhitting. “Dit was helaas niet het resultaat waar ik op gehoopt had. Ik kreeg last van oververhitting en voelde me duizelig en misselijk op de fiets. Na de finish ben ik ineengestort”, aldus de Nederlander, die ook aangeeft dat hij zich al snel weer beter voelde. “Dit hoort bij de wielersport. Bovendien is dit allemaal niet zo belangrijk met Gino (Mäder, red.) in onze gedachten.”

“Ik wil Dajo Sanders (de coach van Arensman, red.) bedanken voor dit kleine project. We hebben er weer veel van geleerd en zullen dit meenemen naar de toekomst. Ik ga nu een paar dagen rusten en mezelf daarna klaarstomen voor het laatste deel van het seizoen.”