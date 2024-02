zondag 4 februari 2024 om 10:33

Overlijden oud-wielrenner Guillem Ramis (57) overschaduwt Ronde van Valencia

De vierde etappe van de Ronde van Valencia werd zaterdag ingekort vanwege het overlijden van een toeschouwer die bij de oorspronkelijke finish stond. Het blijkt te gaan om oud-wielrenner Guillem Ramis, die als chauffeur werkzaam was bij de continentale wielerploeg Illes Balears-Arabay.

De zaterdagrit van de Ronde van Valencia zou oorspronkelijk finishen in Vall d’Ebo, maar de organisatie besloot in extremis om de streep vijftien kilometer eerder te leggen, op de top van de Alto del Miserat. “Vanwege overmacht heeft de organisatie besloten de etappe op de top van El Miserat te laten finishen”, schreef de organisatie op X.

In een officieel statement liet de organisatie ook nog weten dat de rit werd ingekort vanwege een ‘ernstig voorval’ en dat de ceremonies zondagochtend voor de rit gehouden zullen worden. Niet veel later werd duidelijk dat bij de oorspronkelijke finish in Vall d’Ebo een toeschouwer om het leven is gekomen. Er kwam een traumahelikopter voor het slachtoffer, dat ook gereanimeerd werd, maar dat mocht niet baten.

De Spaanse politiedienst Guardia Civil heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om Guillem Ramis. Ramis is een oud-wielrenner die het nooit heeft geschopt tot de profs, maar in zijn jeugdjaren wel een etappe won in de Vuelta a Orense. Hij werd op de baan bovendien ook drie keer Spaans elitekampioen in de ploegenachtervolging.

Ramis was tot zijn dood chauffeur bij de nieuwe Illes Balears-Arabay-wielerploeg. Nederlander Alex Molenaar rijdt voor deze continentale formatie.