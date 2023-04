Oud-winnaar Alexander Kristoff kopman van Uno-X in Ronde van Vlaanderen

Uno-X trekt met kopman en oud-winnaar Alexander Kristoff naar de Ronde van Vlaanderen. De Noor won Vlaanderens Mooiste in 2015, toen versloeg hij Niki Terpstra in een sprint à deux. Afgelopen woensdag toonde Kristoff zich nog in Dwars door Vlaanderen door zeer lang stand te houden vanuit de vroege vlucht.

Het was een grote verrassing toen Kristoff woensdag het hazenpad koos in Dwars door Vlaanderen. De 35-jarige renner maakte de sprong naar de vroege vlucht en reed daarna een hele dag in de aanval. Pas in de laatste tien kilometer werd hij, samen met Oier Lazkano, gegrepen door een achtervolgende groep met favorieten. Kristoff werd uiteindelijk 27ste.

Naast zijn overwinning in 2015, eindigde Kristoff maar liefst zes keer in de top-5 van de Ronde van Vlaanderen. Nooit deed hij slechter dan een achttiende plaats. Vorig jaar eindigde de sterke Noor nog als tiende. Kristoff krijgt in De Hoogmis gezelschap van onder meer Rasmus Tiller en Kristoffer Halvorsen.

