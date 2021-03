Oud-wielrenner Pedro Saúl Morales (56) overleden

Pedro Saúl Morales is vorige week op 56-jarige leeftijd overleden. De Colombiaanse oud-wielrenner werd op 24 maart tijdens een fietstocht in zijn thuisregio Huíla getroffen door een hartaanval die hem fataal werd.

Morales kwam tijdens zijn actieve carrière uit voor de ploegen van Kelme en Manzana Postobon. De klimmer reed twee keer de Tour de France en acht keer de Vuelta a España. In die laatste ronde wist hij in 1989 als achtste te eindigen in het eindklassement. Dat jaar won hij ook twee etappes in de Catalaanse Wielerweek.

De laatste jaren runde Morales, die gezien wordt als een van beste Colombiaanse wielrenners in de jaren 80 en 90, een bedrijf in sportkleding in het zuiden van Colombia.

Oud-wielrenner Victor Hugo Peña, tegenwoordig wielercommentator, reageerde op sociale media aangeslagen op het nieuws van het overlijden van Morales. “Hij was een geweldenaar in de gouden geschiedenis van het wielrennen in Colombia. Rust in vrede”, aldus Peña.

Un grande de esa historia de oro del ciclismo de Colombia que se nos adelanta en el camino.

Q. E. P. D

