Oud-wielrenner Christophe Moreau opgepakt wegens huiselijk geweld

Christophe Moreau is afgelopen zondag in Zwitserland opgepakt wegens huiselijk geweld. De 51-jarige ex-wielrenner zit volgens het Zwitserse Blick in voorlopige hechtenis.

Moreau zou volgens Zwitserse media gedreigd hebben zijn vrouw, van wie hij onlangs is gescheiden, en dochters te vermoorden. De Fransman was tijdens de arrestatie onder invloed van alcohol. Er werden meerdere jachtgeweren in beslag genomen.

Moreau was een van de betere Franse wielrenners van zijn generatie. Zo won hij in zijn carrière tweemaal het Critérium du Dauphiné, de Vierdaagse van Duinkerke, de inmiddels verdwenen rittenkoers GP du Midi-Libre en werd hij in 2006 Frans kampioen op de weg.

Ook in de Tour de France boekte hij de nodige successen. Moreau eindigde vier keer bij de eerste tien in het algemeen klassement, met een vierde plek in de Tour van 2000 als sportieve uitschieter. In de Tour van 2001 droeg hij bovendien twee dagen de gele trui, nadat hij de proloog in Duinkerke wist te winnen. Moreau verhuisde na zijn pensionering naar Zwitserland en werd manager van het amateurteam Philippe Wagner.