Spaanse wielerwereld rouwt om overlijden oud-kampioen Domingo Perurena

Domingo ‘Txomin’ Perurena, een van de beste Spaanse wielrenners van de vorige eeuw, is op 79-jarige leeftijd overleden. De oud-coureur stierf na een ziekbed. Perurena boekte in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw meer dan honderd profoverwinningen.

Perurena werd in 1943 geboren in het Baskische plaatsje Oiartzun. Ook zijn generatiegenoot Miguel María Lasa (1947) zag het levenslicht in deze gemeente. Perurena werd in 1966 prof bij de roemruchte Spaanse formatie Fagor en wist zich, met zijn vlijmscherpe sprint en uitstekende klimkwaliteiten, al snel te ontpoppen tot een veelwinnaar. Zo won hij in zijn eerste profjaar al een rit in de Vuelta a España.

Het bleek zijn eerste grote overwinning, maar zeker niet de laatste. Wat heet, Perurena wist in dertien jaar tijd maar liefst 123 overwinningen te behalen. Hij was met maar liefst twaalf ritoverwinningen zeer succesvol in de Vuelta a España, maar won ook veertien etappes in de Ronde van Catalonië en elf ritten in de Ronde van het Baskenland. Ook heeft hij twee ritzeges in de Giro d’Italia achter zijn naam staan, terwijl hij in de Tour van 1974 de bolletjestrui wist te veroveren.

14 seconden

Perurena won ook één keer het eindklassement in de Ronde van Catalonië (1973) en werd meerdere keren Spaans kampioen, in verschillende onderdelen. In 1972 beleefde hij misschien wel het beste jaar uit zijn carrière: hij won dat jaar maar liefst 31(!) wedstrijden. Perurena eindigde ook drie keer in de top-10 van het eindklassement van de Vuelta. In de editie van 1975 kwam hij zeer dicht bij de eindzege, maar strandde hij als runner-up op slechts 14 seconden.

Perurena zette in 1979 een punt achter zijn succesvolle carrière.

Des de la Volta Ciclista a Catalunya volem mostrar el nostre condol per la mort de Domingo “Txomin” Perurena. 🏆Vencedor de l’edició de 1973, va sumar 14 triomfs d’etapa a la Volta, i segueix sent el tercer ciclista amb més triomfs parcials en la història. 📸arxiu Volta pic.twitter.com/9qPNgJiXrk — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) June 8, 2023