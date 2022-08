Oud-wereldkampioene Amalie Dideriksen tekent bij Uno-X

Uno-X haalt met Amalie Dideriksen een oud-wereldkampioene aan boord. De 26-jarige Deense komt over van Trek-Segafredo en tekent een contract voor één seizoen. Dideriksen spurtte zes jaar geleden redelijk verrassend naar de wereldtitel in Doha, Qatar.

De rappe Deense begon haar profcarrière in 2015 bij sterrenensemble Boels-Dolmans Cycling Team en werd een jaar later dus al wereldkampioene op de weg. Vervolgens won ze in 2017 in de regenboogtrui de Women’s WorldTour-klassieker Ronde van Drenthe en leek de wielerwereld aan haar voeten te liggen, maar de jaren na haar wereldtitel verliepen met ups en downs. Dideriksen had naar eigen zeggen moeite om met de verwachtingen en druk van buitenaf om te gaan.

Na zes seizoenen Boels-Dolmans besloot ze in de winter van 2020 de overstap te maken naar Trek-Segafredo. Na twee, niet al te succesvolle, seizoenen in Amerikaanse loondienst is het Noorse Uno-X haar volgende bestemming. Dideriksen heeft haar handtekening gezet onder een eenjarig contract.

“Het is echt een droom om deel uit te maken van een Scandinavische ploeg. Ik kan niet wachten om aan het nieuwe seizoen te beginnen, en om mooie resultaten na te jagen”, is de eerste reactie van de Deense, die bij de junioren ook twee keer wereldkampioene werd.