Oud-wereldkampioen Piet van Heusden (93) overleden

Oud-wielrenner Piet van Heusden is op 93-jarige leeftijd overleden. De Amsterdammer maakte in de jaren vijftig van de vorige eeuw furore als baanwielrenner, met een wereldtitel en drie Nederlandse titels als sportieve hoogtepunten.

Van Heusden begon op zijn negentiende aan een avontuur als baanwielrenner. Hij wist al snel de nodige successen te boeken. In 1952 kroonde Van Heusden zich, in het Olympisch Stadion, tot Nederlands kampioen in de achtervolging. Ook op de Nederlandse kampioenschappen van 1953 en 1954 was er goud.

In 1952 boekte Van Heusden zijn grootste wapenfeit op sportief gebied. Op de wielerbaan Parc des Princes in Parijs werd hij dat jaar namelijk wereldkampioen op de individuele achtervolging. In de kwartfinale rekende hij af met de Deen Knud Andersen, in de halve finale was hij te sterk voor de Italiaan Loris Campana en in de finale moest Mino de Rossi, eveneens uit Italië, eraan geloven.

Ploegleider en organisator

Van Heusden bleef na zijn professionele carrière actief in de wielersport. Zo was hij ploegleider en organisator van wielerwedstrijden. Hij zat bijvoorbeeld maar liefst 36 jaar in de organisatie van Olympia’s Tour, de oudste wielerwedstrijd in Nederland. Hij gold lange tijd als de oudste, nog levende wereldkampioen van Nederland.

Afgelopen zomer gaf hij nog een interview aan Het Parool. Hij vertelde toen onder meer dat hij nog steeds drie keer per week een fietstochtje maakte in de buurt van zijn woonplaats Uithoorn. Omdat er volgens Van Heusden niks mooiers bestond dan fietsen. “Of weet jij wel iets beters dan? Ik sterf nog liever in het harnas.”