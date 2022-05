Oud-wereldkampioen Harm Ottenbros (78) overleden

Harm Ottenbros is op 78-jarige leeftijd overleden in zijn slaap. Dat meldt de NOS. Ottenbros werd in 1969 wereldkampioen op de weg.

Ottenbros, die in 1943 in Alkmaar geboren werd, was tien jaar lang profwielrenner, van 1967 tot en met 1976. Hij begon zijn profcarrière Willem II-Gazelle en bleef vier jaar voor die ploeg rijden. In dienst van deze ploeg won hij onder andere twee etappes in de Ronde van Zwitserland, waarna hij in 1969 verrassend wereldkampioen werd. In Zolder klopte hij de Belg Julien Stevens in een sprint met twee.

In zijn regenboogtrui wist Ottenbros eenmaal te winnen, een etappe in de Ronde van Luxemburg. Nadien kampte hij veel met blessures, waardoor hij in de rest van zijn carrière minder aan koersen toekwam en geen zeges meer boekte. Na het seizoen 1976 stopte hij gedesillusioneerd.