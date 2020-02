Oud-renner Mercado verdacht van betrokkenheid bij criminele organisatie woensdag 19 februari 2020 om 14:03

Juan Miguel Mercado kwam ooit in het nieuws vanwege zijn successen in de Tour de France, maar de 41-jarige ex-renner siert nu de voorpagina’s van de Spaanse kranten vanwege zijn mogelijke betrokkenheid bij een criminele organisatie. Deze bende heeft minstens zestien overvallen gepleegd in de buurt van Granada.

De Spaanse Guardia Civil heeft in ‘Operatie Zaletasuna’ inmiddels vier mensen opgepakt, waaronder Mercado. De gevleugelde klimmer van weleer wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewapende overvallen die de afgelopen maanden werden gepleegd in Armilla, Ogíjares and Churriana de la Vega.

Volgens lokale media hebben de criminelen meer dan 120.000 euro buitgemaakt. Zo werden voertuigen, elektronische apparaten, sportartikelen, muziekinstrumenten, computers, juwelen en zelfs meubels gestolen. De eerste overval vond op 1 december 2019 plaats in een religieuze gebedsruimte.

Successen als renner

Mercado begon zijn wielercarrière in 1998 bij Vitalicio Seguros, om vervolgens nog uit te komen voor iBanesto, Quickstep-Innergetic en Agritubel. Hij beëindigde zijn loopbaan al op 29-jarige leeftijd, na een tegenvallend seizoen voor de Franse formatie. Mercado kende zijn definitieve doorbraak in 2001, toen hij de Ronde van Burgos won en vijfde werd in de Vuelta a España.

Mercado won in die laatste ronde bovendien een bergetappe met aankomst op de mythische Lagos de Covadonga. Hij won later ook nog de Setmana Catalana, de Vuelta a Castilla y Leon en de Ronde van Oostenrijk. Zijn grootste successen behaalde hij echter in de Ronde van Frankrijk, door in de edities van 2004 en 2006 een etappe te winnen.

Mercado is niet de eerste Spaanse wielrenner die na zijn carrière in verband wordt gebracht met criminele activiteiten. Zo werd Aitor Gonzalez – in 2002 winnaar van de Vuelta a España – na zijn actieve loopbaan opgepakt wegens fraude en een inbraak in een telefoonwinkel.