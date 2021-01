Óscar Sevilla slaat dubbelslag in Vuelta al Tachira

Óscar Sevilla heeft de macht gegrepen in de Venezolaanse Vuelta al Tachira. In de vierde etappe, een individuele tijdrit, zette de inmiddels 44-jarige Spanjaard de snelste tijd op de klok. Ook reed hij Roniel Campos uit de leiderstrui.

De tijdrit over 18,8 kilometer voerde van Táriba naar de wielerpiste José de Jesús Mora Figueroa in San Cristóbal. In de tweede helft van het parcours kregen de renners een heuvel voor de wielen geschoven. Óscar Sevilla wist de rit tegen de klok het snelst af te leggen. Aan de streep zette de Spaanse veteraan de tijd stil op 28:29 minuten, goed voor 39,6 per uur. Daarmee was hij tien seconden sneller dan zijn Medellín-ploeggenoot Walter Vargas. Roniel Campos moest twee minuten toegeven en verloor de leiderstrui aan Sevilla, die daarmee een dubbelslag sloeg.

De Vuelta al Tachira duurt nog tot en met zondag.