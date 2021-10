Óscar Sevilla (45) is nog niet van plan om te stoppen: “Ik voel me nog jong”

Óscar Sevilla mag dan 45 jaar oud zijn, de Spanjaard weet van geen ophouden. In gesprek met El Colombiano laat Sevilla weten dat hij nog minstens één seizoen zal doorgaan. “Ik denk dat ik nog veel kan bijdragen en ik hou nog steeds van de wielersport.”

Sevilla maakte zijn profdebuut in de twintigste eeuw: in 1998 begon hij aan zijn eerste jaar bij Kelme. De klimmer wist al snel uit te groeien tot een succesvolle ronderenner, met als sportieve uitschieter een tweede plaats in de Vuelta a España van 2001. De carrière van Sevilla kreeg in 2006 echter wel een flinke knauw, aangezien hij werd geschorst vanwege betrokkenheid bij het Spaanse dopingschandaal rondom dokter Fuentes en Manolo Saiz.

Sevilla keerde na zijn schorsing weer terug in het peloton, maar kreeg nooit meer een kans bij een topploeg. De Spanjaard begon vervolgens een lange zwerftocht langs bescheiden en exotische continentale teams. Sevilla trok naar Colombia en mag zich inmiddels een halve Colombiaan noemen. Sevilla is namelijk getrouwd met een Colombiaanse vrouw, woont inmiddels al jaren in het Zuid-Amerikaanse land en verkreeg in 2012 ook de Colombiaanse nationaliteit.

Enthousiast

Op de fiets boekt Sevilla, ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd, nog altijd de nodige successen. Zo werd hij dit jaar in dienst van het continentale Team Medellin-EPM onder meer tweede in de Vuelta al Tachira in Venezuela en derde in de Joe Martin Stage Race. Wat is zijn sleutel tot succes? “Ik ben nog altijd even enthousiast, dat is de sleutel. Ik voel me ook goed op mijn plek bij de ploeg en ik hou nog altijd van de wielersport.”

Sevilla denkt dan ook nog niet aan stoppen. “Ik wil niet dat een droom opeens een nachtmerrie is, of dat het als een soort verplichting voelt. Op het moment dat ik opsta en voel dat ik meer hetzelfde kan geven als voorheen, is het tijd om te stoppen. Ik wil volgend jaar echter weer koersen en daarna zullen we wel zien wat er gebeurt. Ik wil in deze fase van mijn carrière vooral genieten. Ik voel me nog jong, er is nog altijd een vonkeling.”