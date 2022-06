Oscar Riesebeek 4de in tijdrit Baloise Belgium Tour: “Toch pas ik voor het NK”

Oscar Riesebeek heeft de goede vorm te pakken. Nadat hij eerder al Dwars door het Hageland op zijn naam schreef, werd hij in Scherpenheuvel knap vierde in de tijdrit. Toch kan dit de Nederlander niet overhalen om mee te doen aan het NK. “Te kort bij de wegrit, die wel een doel is.”

De 29-jarige Nederlander van Alpecin-Fenix deed met zijn vierde plek ook een prima zaak in het klassement. Ook daarin bekleedt hij plek vier op 25 seconden van leider Mads Pedersen. Zijn ploegmaat Jasper Philipsen volgt een plekje lager op 28 tellen. Samen met Dries De Bondt kan het trio morgen misschien nog een zaak doen.

“We gaan sowieso voor het maximale resultaat”, vertelde Riesebeek ons na afloop. “Jasper komt van hoogte en is echt in topvorm. Ook ik verkeer inderdaad in goede vorm. Hopelijk geraken we in Durbuy met zoveel mogelijk renners in de finale en kunnen we het op een mooie manier uitspelen.”

Alleen NK op de weg

Na de Baloise Belgium Tour richt Riesebeek zijn pijlen op het Nederlands kampioenschap op de weg. Voor de tijdrit verzaakt hij. “Of ik daar in deze vorm geen spijt ga van krijgen? Nee, dit hier is totaal iets anders dan het NK tegen de klok, waar je een uur lang volle bak moet gaan. Bovendien is het redelijk kort dag. De tijd- en de wegrit volgen te snel op elkaar.”

Voor Riesebeek, die het voorbije voorjaar ook al de Ronde van Italië uitreed, staat de Tour de France niet op het programma. “Normaal gesproken niet. Maar je weet nooit wat er nog allemaal gebeurt”, doelend op de recente corona-uitbraak in de Ronde van Zwitserland.