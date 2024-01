zondag 21 januari 2024 om 09:29

Oscar Onley baalt na slotrit Tour Down Under: “Maar heb ook weer veel geleerd”

Oscar Onley hoopte zondag in de slotetappe van de Tour Down Under een gooi te doen naar de eindzege, maar de jonge Brit van dsm-firmenich PostNL kende niet zijn beste dag op weg naar Mount Lofty. En dus moest hij zijn meerdere erkennen in Stephen Williams.

De ene dag is de andere niet, ook voor Oscar Onley. Zaterdag boekte de jonge renner nog zijn eerste profzege op de top van Willunga Hill, maar een dag later kwam hij er op het moment suprême niet aan te pas. Onley bleek op de flanken van Mount Lofty niet in staat om de betere renners te volgen en kwam slechts als 21ste over de streep, in een groepje op tien seconden van rit- en eindwinnaar Williams.

“Ik baal nu wel, maar over een paar uur is dat wellicht anders”, reageerde Onley na afloop in een flashinterview. “Ik voel me vrij leeg. Ik ben wel teleurgesteld met het feit dat ik moest lossen in de finale, maar het is wat het is. Ik ben over een paar uur wellicht heel erg blij met mijn etappezege van zaterdag. Maar op dit moment overheerst toch wel de teleurstelling.”

Leerproces

Onley, de nummer vier in het eindklassement, heeft naar eigen zeggen wel veel opgestoken van de Tour Down Under. “Het was een mooie kans om als kopman te rijden, daar heb ik wel veel van geleerd. Dat kan ik weer meenemen naar de toekomst, maar voor nu moet ik Williams feliciteren. Hij reed echt ontzettend sterk en is dan ook de verdiende eindwinnaar, na alles wat hij heeft laten zien.”