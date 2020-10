Organisator WK Veldrijden: “Al of niet doorgaan van WK wordt een politieke beslissing”

Rik Debeaussaert, organisator van het WK veldrijden, blijft positief over het doorgaan van het WK veldrijden, eind januari in Oostende. “Annuleren is voor ons het laatste scenario. Daar willen we op dit moment niet van uitgaan. Helaas ligt het niet langer in onze handen.”

“Het is niet eenvoudig”, zegt de West-Vlaamse ondernemer in Het Laatste Nieuws over het overleven van het WK veldrijden in coronatijden. “We zijn druk bezig met alle scenario’s in kaart te brengen en te verfijnen. En te kijken wat de beste oplossing is.” Afgelopen weekend vond overleg plaats tussen Vlaams minister van Sport Ben Weyts en alle betrokken partijen. “De uitkomst daarvan wordt nu teruggekoppeld naar de Internationale Wielerunie (UCI), die op korte termijn een standpunt zal innemen. Annuleren is voor ons het laatste scenario. Daar willen we op dit moment niet van uitgaan”, klinkt het duidelijk.

Geen Vlaamse kermis

“Wij zijn volledig klaar om te organiseren. En dat wíllen we ook. Mocht het WK morgen plaatsvinden, kan dat perfect. Helaas ligt het niet langer in onze handen. Het wordt een politieke beslissing. De Vlaamse overheid, de veiligheidsraad en Stad Oostende zullen weldra moeten bepalen wat er mogelijk is wat betreft het aantal toeschouwers. Pas dan kunnen wij verder”

Uiteraard maakt Debeaussaert zich weinig illusies. “Een Vlaamse kermis zoals in 2007 in Hooglede-Gits (ook een organisatie van de vzw), waarbij we per dag 35.000 toeschouwers en 4.000 vips verwelkomen, zit er niet in. In die context hopen we wel op enige financiële compensatie vanuit de Vlaamse overheid en Stad Oostende. In het andere geval… wordt het alsnog moeilijk.”