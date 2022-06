Organisator UAE Tour onderscheiden met Gouden Visum

Fabrizio D’Amico, Chief Operating Officer RCS Sport voor de UAE Tour, werd onlangs onderscheiden met het Gouden Visum voor zijn voortdurende succes en bijdrage aan de groei van de wielersport in de Verenigde Arabische Emiraten. D’Amico kreeg het Gouden visum van de UAE uitgereikt door het Directoraat-Generaal voor residentie en vreemdelingenzaken Z.E. Senator Osama Al Shafar.

Eerder werd het WorldTeam UAE Emirates en tweevoudig Tour de France-winnaar Tadej Pogacar reeds met deze prijs onderscheiden.

Het Gouden Visum werd in 2019 door de regering van de UAE ingesteld als erkenning voor bijzondere bijdragen aan het land. De eer wordt gegeven aan investeerders en ondernemers, maar ook aan bijzondere talenten op verschillende gebieden, van wetenschap tot entertainment, sport, academische wereld en filantropie.

D’Amico is een gerespecteerd figuur in de wielerwereld en is een drijvende kracht achter de ontwikkeling van de wielersport in het Midden-Oosten. In 2014 was hij betrokken bij de allereerste UCI-race Dubai Tour, gevolgd door de Abu Dhabi Tour en in 2019 samengevoegd tot de enige echte WorldTour-race in het Midden-Oosten de UAE Tour.

Sinds 2020 is D’Amico ook de adviseur van H.E. Senator Osama Al Shafar van de UAE, voorzitter van de Asian Cycling Confederation (ACC), vice-voorzitter van de Union Cycliste Internationale (UCI) en uitvoerend bestuurslid van de Olympic Council of Asia (OCA).

Bij het ontvangen van het gouden visum zei D’Amico: “Het is echt een eer om te worden erkend door dit geweldige land dat ik de afgelopen acht jaar mijn thuisbasis heb genoemd voor mijn diensten aan de wielersport. Het is zonder twijfel een plek die gericht is op de toekomst, snel beweegt en waar de verbeelding geen grenzen kent. Niets en nergens kan worden vergeleken met het wonder van de UAE, bedacht en grootgebracht met als enig doel de wereld te verbazen.”