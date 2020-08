Organisator Ronde van Polen verdedigt snelle aankomst in Katowice zaterdag 8 augustus 2020 om 12:37

Volgens Czesław Lang, organisator van de Ronde van Polen, is er alles aan gedaan om de finish van de openingsetappe zo veilig mogelijk te laten verlopen. Na de zware val van Fabio Jakobsen kreeg de ronde veel kritiek op met name de aflopende aankomststrook.

Lang ontkent dat de aankomst op de plaatselijke omloop door Katowice lichtzinnig is ontworpen. In een interview met Cyclingnews zei hij: “We beginnen aan de ene kant van de weg, het gaat licht bergop, het peloton strekt zich uit. En dan hebben we de aanloop naar de finish, licht bergaf. Ze gaan daar behoorlijk snel maar heb je ooit een compleet peloton aan de finish gezien? Het is altijd langgerekt, het is geen massale sprint. Het is goed voorbereid, de renners komen drie of vier keer door dit gedeelte zodat ze het van tevoren kunnen zien.”

Volgens de organisator was de valpartij niet het gevolg van een slecht geprepareerde aankomst of omdat er iets ontbrak. “Dit was een fout. Ik weet dat sprinters elkaar in de weg kunnen zitten, dat komt wel eens voor. Maar hier had Dylan Groenewegen een elleboog uitgestoken, wat Jakobsen de hekken in dreef. Sprinters hebben een specifieke mindset. Ze moeten winnen, hebben een tunnelvisie. Zo werkt het. Ze nemen risico’s en accepteren die, anders winnen ze niet. Er is geen manier om de koers volledig te beveiligen.”

Every year the same silly downhill sprint in the @Tour_de_Pologne.

Every year i ask myself why the organisation thinks it‘s a good idea. Bunch sprints are dangerous enough, you don’t need a downhill finish with 80kph!@cpacycling — Simon Geschke (@simongeschke) August 5, 2020

Simon Geschke, een van de deelnemende renners in de Ronde van Polen, reageerde vrij snel na de aankomst van de openingsetappe op de crash in de eindsprint, waarbij behalve Jakobsen en Groenewegen nog een ris renners neergingen. Op zijn social media schreef hij: “Elk jaar weer dezelfde dwaze bergafwaartse sprint in de Ronde van Polen. Elk jaar vraag ik me af waarom de organisatie dit een goed idee vindt. Massasprints zijn al gevaarlijk genoeg, je hebt geen bergaf finish nodig aan 80 per uur.”

‘Selectieve, uitgestrekte en snelle finale’

Lang noemt de aankomst in Katowice weliswaar selectief, maar niet slecht ontworpen. “Het is niet dat we ze gewoon bergaf laten sprinten, zoals sommigen, onder wie Geschke, suggereerden. Het is een selectieve, uitgestrekte en snelle finale. En we hebben daar nooit valpartijen gehad. De hekken zijn schuin geplaatst, zodat de poten niet uitsteken. Ze zijn vastgemaakt en aan elkaar geschakeld. We gebruiken ook borden in plaats van spandoeken, omdat die in de wielen kunnen komen en valpartijen kunnen veroorzaken. Alles was zo veilig mogelijk voorbereid.”

De organisator vreesde het ergste toen hij de valpartij zag. Hij denkt dat het nog veel erger had kunnen aflopen met toeschouwers erbij. “Ik denk dat het jurylid, dat aan de finish stond, de val flink heeft verminderd. Jakobsen raakte hem eerst en kwam toen neer. We hadden geluk dat er geen fans waren, want dan had het erger kunnen zijn. De hekken gaven mee en verzachtten de klap een beetje. Als ze dat niet hadden gedaan, had het ernstiger kunnen zijn. Dan zou het zijn alsof je een boom raakt.”