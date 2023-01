Organisatie NK veldrijden in Zaltbommel: “Schade aan dijken was niet te voorkomen”

De organisatie van het NK veldrijden zal opdraaien voor de schade die is ontstaan aan de dijken in Zaltbommel. Vorig weekend werd daar in natte en modderige omstandigheden gestreden om de nationale titels. Dat het parcours voor schade zou zorgen? “Dat wisten we en daar hebben we mee ingestemd”, vertelt penningmeester Walter Cleton aan WielerFlits.

Donderdag kwam Omroep Gelderland met het nieuws dat een stuk dijk was kapotgereden en dat werd door meerdere media overgenomen. Waterschap Rivierenland gaf aan dat organisator Stichting Cyclocross Zaltbommel voor de schade moet opdraaien. Dat klopt, erkent Cleton. “Wij nemen onze verantwoordelijkheid als organisatie. We staan daarover in contact met het waterschap om het te herstellen”, legt hij uit.

Hel van Zaltbommel

“Donderdag hadden we een schouw met de gemeente, die is goed verlopen. Elke dag zijn er nog vrijwilligers die dingen opruimen en schoonmaken. Maar door de modder heeft alles er beroerder uitgezien”, aldus Cleton. “Het was echt de Hel van Zaltbommel. We hebben het maximale gedaan om het NK tot een goed einde te brengen. Maar schade aan de dijken was niet te voorkomen. Dat wisten we en daar hebben we mee ingestemd. Anders hadden de instanties wel ingegrepen.”

Volgens de organisatie waren er afspraken gemaakt over het gebruik van de dijk in het parcours. “Er was al een eerdere editie van de veldrit in de uiterwaarden, met de dijk. Voor het NK hebben het gebruik van de dijken wel verminderd. We hebben alleen dijken gebruikt met basalt, dat zijn stevige dijken. De dijkkruin daarboven, die is beschadigd. Het gras is daar weg. Dat wordt in het voorjaar weer ingezaaid, dus dat komt in orde.”

Geen blijvende schade

“Het deel dat nu is ingepakt, dat is het dikste stuk dijk. Het gras is daar echt kapot gereden door de bizarre omstandigheden, maar er is geen blijvende schade”, legt Cleton uit. Uit voorzorg heeft het Waterschap nu afgedekt met zeildoek en zandzakken. “Het water van de Waal komt omhoog en kan verder omhoog. Daarom is het voor de zekerheid ingepakt. Daar zijn we over geïnformeerd. Maar in het voorjaar wordt het gras weer ingezaaid en hersteld.”

Hoeveel dit de Stichting Cyclocross Zaltbommel gaat kosten, heeft de penningmeester nog niet in beeld. “De aannemer zullen wij moeten betalen, maar we zijn daarvoor verzekerd. Alle instanties zitten er goed in. Van tevoren hadden we goed contact en dat is nu ook nog zo”, stelt Cleton. “Zo dramatisch is het ook weer niet.”