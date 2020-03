Organisatie NK Mountainbike zoekt naar nieuwe datum vrijdag 27 maart 2020 om 10:43

Het Nederlands kampioenschap mountainbike in Spaarnwoude gaat niet door in het weekend van 6 en 7 juni, maar de organisatie zoekt wel naar een andere datum voor het evenement. Het NK is niet het eerste mountainbike-evenement dat is uitgesteld als gevolg van het coronavirus.

Zo zijn de Olympische Spelen in het Japanse Tokio en het Europees kampioenschap in Graz-Stattegg uitgesteld, terwijl de organisatie van het WK Mountainbike ook op zoek is naar een alternatieve datum. Het Nederlands kampioenschap mountainbike zou begin juni worden verreden.

De Nederlandse overheid heeft de bestaande maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus echter uitgebreid en aangescherpt. Tot 1 juni zijn alle evenementen verboden, waaronder alle wielerkoersen. Volgens de organisatie is een goede voorbereiding nu niet meer mogelijk.

De Nederlandse titels in het mountainbiken gingen vorig jaar naar Milan Vader en Anne Tauber, terwijl Mick van Dijke en Ceylin del Carmen Alvarado de titel wisten te grijpen bij de beloften.