Organisatie Gree-Tour of Guangxi bevestigt: koers staat dit jaar weer op de kalender

Het WorldTour-peloton kwam sinds het losbarsten van de coronacrisis niet meer in China, maar de renners zullen dit jaar wel weer in het vliegtuig stappen. De Gree-Tour of Guangxi staat dit jaar, voor het eerst sinds 2019, namelijk weer op de kalender. Dat heeft de organisatie van de meerdaagse wielerkoers laten weten.

De laatste keer dat de Gree-Tour of Guangxi werd verreden, in 2019, ging de eindzege naar Enric Mas. De Spaanse klimmer bleek dat jaar te sterk voor Daniel Felipe Martínez en de inmiddels gestopte Diego Rosa. Tim Wellens won twee jaar daarvoor de eerste editie, Gianni Moscon was in 2018 aan het feest.

In 2020, 2021 en vorig jaar ging de wedstrijd niet door vanwege de coronapandemie, maar dit jaar staat in het teken van een terugkeer op de wielerkalender. De vierde editie van de Gree-Tour of Guangxi zal plaatsvinden van 12 tot en met 17 oktober en is de afsluiter van het WorldTour-seizoen.

Op de slotdag wordt dan ook een eendaagse voor vrouwen verreden, met dezelfde naam. Bij de vrouwen gingen achtereenvolgens Maria Vittoria Sperotto (2017), Arlenis Sierra (2018) en Chloe Hosking (2019) met de zege aan de haal.

It’s our privilege to officially announce the 2023 Tour of Guangxi will resume in 12-17 Oct. this year. #TOG2023🇨🇳is the top-class international cycling event authorized by the UCI and co-sponsored by the People’s Government of Guangxi Zhuang Autonomous Region and Wanda Group. pic.twitter.com/CiaZY1M44h — Tour of Guangxi (@TourofGuangxi) August 16, 2023