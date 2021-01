Organisatie Gooikse Pijl verplaatst start naar Halle

De Gooikse Pijl (1.1) zal dit jaar vertrekken vanuit Halle. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt tijdens een perspresentatie. De eendagswedstrijd, vorig jaar gewonnen door Danny van Poppel, begon in het verleden altijd in Gooik.

De wedstrijd zal, ondanks de nieuwe start in Halle, niet van naam veranderen. “Het is en blijft de Gooikse Pijl, met start in Halle”, zo laat Danny Schets, voorzitter van het bestuur van Gooik Sportief, weten. Een ander nieuwtje: Gooik Sportief zal vanaf dit jaar gaan samenwerken met zaalvoetbalploeg Futsal Project Halle-Gooik.

“Beide partijen zetten de schouders onder een groot project van nationale en internationale weerklank”, zo klinkt het. De Gooikse Pijl zal worden verreden op zondag 19 september, precies één week voor de WK-wegwedstrijd voor eliterenners met aankomst in Leuven. De 1.1-wedstrijd lijkt met andere woorden een ideale testcase voor het WK.

Zes WorldTour-ploegen

De renners vertrekken dus vanuit Halle en koersen vervolgens naar Gooik. In de omgeving van de finishplaats staan nog acht lokale rondes op het programma. De organisatie heeft al aanvragen binnen van de volgende teams: Jumbo-Visma (met Dylan Groenewegen), Deceuninck-Quick-Step, Israel Start-Up Nation, Lotto Soudal, BORA-hansgrohe en Intermarché-Wanty-Gobert.

Ook Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Wallonie Bruxelles zijn van de partij. Vorig jaar ging de zege in de Gooikse Pijl naar Danny van Poppel. De Nederlandse sprinter won voor Gerben Thijssen en Arvid de Kleijn.