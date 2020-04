Organisator BK wielrennen: “Coronavirus is een ramp voor onze sponsoring” dinsdag 14 april 2020 om 12:04

Morgen komt de Belgische Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om de verdere maatregelen in het bestrijden van het coronavirus te bespreken. Ook voor de organisatoren van het BK wielrennen in Anzegem wordt het een belangrijk moment. “Bij een eventueel uitstel zijn er alternatieven, maar hoe gaan de sponsors reageren?”, vraagt koersdirecteur Eric Demets zich af.

Koninklijke Wielerclub Yvegem Sportief uit Ingooigem en Koninklijke Sportvereniging Wiel in Wiel uit Vichte organiseren samen vier Belgische kampioenschappen wielrennen in evenveel jaar tijd. “Met het BK heren en dames elite van dit jaar als absoluut hoogtepunt”, aldus koersdirecteur Eric Demets in een gesprek met WielerFlits. “Dan zou het wel bijzonder jammer zijn, mocht dit niet kunnen doorgaan.”

Ook voorjaar 2021 een optie

De oorspronkelijke datum, 21 juni, hangt alvast aan een zijden draadje. “We vermoeden dat morgen een beslissing valt tijdens de Nationale Veiligheidsraad”, weet Demets. “En we beseffen dat het moeilijk wordt. Maar er zijn alternatieven, al moeten we dan uiteraard om de tafel gaan zitten met Belgian Cycling, de gemeente Anzegem en het startcomité Halle-Ingooigem.”

“Het wordt dan ook kijken wanneer de Tour wordt georganiseerd. Voor ons zou het najaar een optie zijn. Als er nog plaats op de nieuwe kalender is. Maar ook het voorjaar van 2021 is blijkbaar een mogelijkheid. Al zijn dat voorlopig allemaal geruchten. Zo zou Nederland bij een afgelasting opteren voor een weekend begin augustus. Maar dat zou voor ons moeilijk zijn omdat dit de belangrijkste verlofperiode is in Vlaanderen.”

Inkom

Dat ze er sportief nochtans klaar voor zijn, vertelt Demets. De financiële kant daarentegen is een moeilijker verhaal. “Dat coronavirus maakt het ons niet gemakkelijk. Net bij het uitbreken ervan, waren we begonnen met het aanwerven van VIP’s. We mikten op 2000 tot 2.500 wielerfans. Maar in de huidige omstandigheden merken we dat bedrijven afwachten. Compleet begrijpelijk, uiteraard. Maar het was een slecht moment. Gelukkig hebben we wel andere dingen, zoals de catering en het huren van materiaal, on hold kunnen zetten.”

“We zullen ons in elk geval moeten heroriënteren”, geeft Demets nog mee. “Beide organisaties (Wiel in Wiel & Yvegem Sportief, red) hebben trouwe sponsors, maar de economie hebben we niet in de hand. Desnoods zullen we op de dag dat het doorgaat, een inkomprijs moeten vragen. Dat was oorspronkelijk niet het plan en we zouden het liever niet doen. Maar als dit een manier is om het financiële plaatje rond te krijgen is dat wel een optie… Nu, dat zijn zorgen voor later. Eerst afwachten wat morgen verteld wordt op de Nationale Veiligheidsraad.”