Oranjesprinters prolongeren met succes EK-titel: “Nu willen we onze regenboogtrui verdedigen”

De Nederlandse teamsprinters hebben hun favorietenrol nog maar eens waargemaakt op het EK baanwielrennen in München. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland mochten na de gewonnen finale tegen Frankrijk een nieuwe Europese sterrentrui ophalen.

“Makkelijk was het niet”, vertelde Lavreysen na afloop in het flashinterview. “Het was voor het eerst dit jaar dat wij weer met zijn drieën reden, maar het ging goed. In elke ronde gingen we sneller. We zijn blij dat we de trui hebben gewonnen.”

Het EK in München wordt afgewerkt op een 200-meterbaan, terwijl een wielerpiste van 250 meter gebruikelijker is in het internationale baanwielrennen. “We hebben alles gedaan om hier zo goed mogelijk te staan”, zei Van den Berg. “We hebben in Amsterdam op een 200-meterbaan getraind, maar de baan hier was weer heel anders. We hebben het goed gedaan en ons goed aangepast aan de omstandigheden.”

Nu gaat de focus van Van den Berg, Lavreysen en Hoogland op het WK baanwielrennen, dat van 12 tot en met 16 oktober in Saint-Quentin-en-Yvelines wordt gehouden. “We hebben ons hierop goed voorbereid en dat heeft goed uitgepakt. Nu gaan we ons op het WK voorbereiden, waar we onze regenboogtrui willen verdedigen. Daar gaan we ons vanaf nu op richten”, aldus Hoogland.