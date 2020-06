Opvallend: continentaal team wil van start in WorldTour-races Québec en Montréal woensdag 10 juni 2020 om 13:49

Het Colombiaanse Team Medellin, met onder meer Óscar Sevilla en Fabio Duarte aan boord, heeft bij de UCI een ‘speciale vergunning’ aangevraagd om te mogen deelnemen aan de GP’s van Québec en Montréal. Opvallend, want continentale teams hebben volgens de UCI-regels geen startrecht in de WorldTour.

ProTeams, zoals de Belgische ploegen Alpécin-Fenix, Sport Vlaanderen, Bingoal-Wallonie Bruxelles en Circus-Wanty Gobert kunnen via wildcards startrecht krijgen in het WorldTour-circuit. Continentale teams, zoals Tarteletto-Isorex, Vlasman CT of BEAT Cycling Club, absoluut niet. Zij kunnen bij UCI-reglement nooit uitgenodigd worden voor wedstrijden van het hoogste niveau.

Maar sportdirecteur José Julián Velásquez bevestigt aan Zikloland.com dat hij bij de Internationale Wielerunie toch een verzoek heeft ingediend om een uitzondering te maken en dit jaar toch uitgenodigd te worden voor de Canadese GP’s. “Door de coronapandemie zijn veel wedstrijden in de VS geannuleerd”, vertelt Velásquez. “We willen echter absoluut onze leidersplaats in de America Tour Ranking verdedigen. Daarom hebben we dit verzoek ingediend.”

De Canadese klassiekers staan op 11 en 13 september op de agenda, overlappend met de Tour de France en Tirreno-Adriatico. Benieuwd of de UCI gehoor geeft aan Velásquez’ verzoek en zo mogelijk een precedent schept…