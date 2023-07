Opvallend: Cosnefroy viert feest (en drinkt bier?) met supporters op Joux Plane

Bijzondere beelden uit de veertiende etappe van de Tour de France. De Fransman Benoît Cosnefroy is door toeschouwers gefilmd terwijl hij uitgebreid feestviert met zijn supporters die langs de weg stonden.

Op de video is te zien hoe de Fransman van zijn fiets stapt en uitgebreid de tijd neemt om samen met zijn supporters een klein feestje te bouwen op het parcours. Op de sociale kanalen van zijn ploeg AG2R Citroën is te zien dat het om leden van de Franse amateurclub Four Cycling Club gaat.

La folie des supporters de @BenoitCosnefroy et @AurelienParetP dans Joux Plane 🔥🔥🔥 Le vélo qu’on y aime #TDF2023 pic.twitter.com/UXvvWQU7nF — Julien Trivero (@Julientrivero) July 15, 2023

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door AG2R CITROËN TEAM (@ag2rcitroenteam)