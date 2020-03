Optimistisch Alpecin-Fenix hoopt eind mei weer te koersen donderdag 19 maart 2020 om 11:33

Alpecin-Fenix heeft in deze onzekere tijden twee rittenkoersen toegevoegd aan het wedstrijdprogramma. De ploeg van kopman Mathieu van der Poel heeft toezeggingen gedaan aan de Ronde van Noorwegen van eind mei, en de Ronde van Oostenrijk van eind juni. “Uiteraard alleen als de omstandigheden het toelaten”, meldt de ploeg.

“Onze ploeg respecteert de genomen maatregelen en aanbevelingen van de autoriteiten, om de snelle verpreiding van het coronavirus te bestrijden”, aldus Alpecin-Fenix op social media. “Wij willen wel optimistisch blijven. We anticiperen daarom voorzichtig op de hervatting van het wegseizoen. Het globale doel is om eind mei weer te beginnen, dus hebben wij een overeenkomst met de organisaties van de Tour of Norway en de Österreich Rundfahrt om daar te starten.”

De Noorse rittenkoers staat op de UCI-kalender van 21-24 mei, terwijl in Oostenrijk gekoerst wordt van 27 juni-3 juli. “Uiteraard alleen als de omstandigheden het toelaten en er geen andere veranderingen plaatsvinden”, zegt de ploeg. “Ons eerste doel is om de verspreiding van het virus tegen te gaan en de piek af te vlakken.”