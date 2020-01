Oproep: Word jij de nieuwe stagiair? maandag 27 januari 2020 om 17:17

WielerFlits zoekt nieuw talent voor de videoredactie. Ben je gek van de wielersport en zoek jij een leerzame, uitdagende en veelzijdige stageplek? Dit is je kans!

WielerFlits is het grootste online platform in Nederland op het gebied van wielernieuws. Je vindt ons op onze sites, in de App en op social media.

Over de stage

Video is een belangrijk onderdeel van WielerFlits. We maken onder andere interviews, video-analyses en in onze uitlegvideo’s ontleden we complexe thema’s uit de wielersport. Als lid van onze (video-)redactie help je mee het video-aanbod verder uit te breiden en te verbeteren. Wij zoeken dus een digitale duizendpoot met een voorliefde voor wielrennen en audiovisuele producties.

In het kort houd jij je hiermee bezig:

– Videoproductie, montage en motion design

– Beheren van onze social media en videokanalen

– Meedenken over nieuwe formats

Jouw profiel:

Je bent mbo-/hbo-student in de richting van audiovisueel-specialist, mediavormgeving of een aanverwante opleiding.

– Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en goede kennis van de Nederlandse taal

– Je kent de basisprincipes van Adobe Photoshop, Premiere Pro en After Effects.

– Je hebt grote interesse in wielrennen en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

– Je bent beschikbaar voor een periode van minimaal 3 maanden

Dit bieden wij:

– Een leerzame stage bij WielerFlits voor 40 uur per week

– De mogelijkheid om mee te gaan naar wedstrijden

– Een leerplek waar ruimte is voor het uitvoeren van eigen ideeën

– Een stagevergoeding en een eigen werkplek

Herken je jezelf in het profiel en wil je graag bij ons stage lopen? Stuur je motivatie en een korte video (max. 1 min.) van je vaardigheden naar ‘maxim@wielerflits.nl’.