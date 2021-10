OP=OP: Bestel nog snel het RIDE Najaarsnummer

Ride

Enkele weken geleden presenteerden we het 180 pagina’s dikke najaarsnummer van RIDE. Sindsdien zijn we positief verrast met de vraag naar dit nummer. Sterker nog: ze vliegen zo hard ons magazijn uit dat het einde van onze voorraad in zicht komt.

We hebben momenteel nog minder dan 50 nummers beschikbaar. Was je van plan om RIDE in huis te halen? Bestel hem dan nu nog snel online, voordat het te laat is!

Het RIDE Najaarsnummer stopt niet waar het wegseizoen eindigt. In onze nieuwste editie lees je namelijk ook:

Een uitgebreide Veldritgids , met een kalender van alle veldritten deze winter

, met een kalender van alle veldritten deze winter Een uitgebreid interview met Lucinda Brand , wereldkampioene in het veld

, wereldkampioene in het veld Een tweeluik met Sven Nys en Tomas Van Den Spiegel over de toekomst van de veldritsport

en Tomas Van Den Spiegel over de toekomst van de veldritsport Liefhebber Niki Terpstra vertelt over zijn passie voor de fiets en toont ons zijn collectie

vertelt over zijn passie voor de fiets en toont ons zijn collectie Een reportage van Flanders Gravel, het gloednieuwe gravel-event in de Vlaamse Ardennen

Inspirerende verhalen over mooie fietsreizen naar o.a. de Dolomieten , Tenerife & Karinthië

, Tenerife & Karinthië Alle ins- en outs over de nieuwe 12-speedgroep van Shimano en de GRX-gravelgroep

Plus de bijdragen van onze vaste columnisten Thomas De Gendt, Robert Gesink en Richard Plugge.

Oftewel: ook de nieuwe RIDE staat weer vol met mooie verhalen over waar iedere wielerliefhebber plezier aan beleeft!

Bestel RIDE Magazine nu online voor € 9,95 en je krijgt het in ca. 5 werkdagen gratis thuisbezorgd. Kan je niet wachten? Kijk dan in welke winkels RIDE verkrijgbaar is. Wil je dit nummer GRATIS ontvangen? Profiteer dan nu van onze abonnee-actie en krijg tijdelijk bij het afsluiten van een jaarabonnement ons najaarsnummer gratis.