Opmerkelijk: Itamar Einhorn wint in Polen na val Jesper Rasch

Jesper Rasch heeft dinsdagmiddag naast een UCI-zege gegrepen. In de Memoriał Andrzeja Trochanowskiego begon de sprinter van ABLOC in perfecte positie aan de laatste bocht naar de finish, maar daar ging het mis. Rasch ging onderuit en zag zijn kansen in rook opgaan.

Israelisch kampioen Itamar Einhorn ging vervolgens met de zege aan de haal. Hij bleef de Polen Stanislaw Aniolkowski, Norbert Banaszek en en Alan Banaszek voor. Met Bram Leerkes (vijfde) en Luke Verburg (achtste) eindigden er alsnog twee Nederlanders bij de eerste tien.

Rasch zou twee minuten later alsnog de finish passeren: hij eindigde op de 75ste plaats.

