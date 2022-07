Opluchting groot bij Philip Roodhooft na ritzege Philipsen: “We bleven ervoor vechten”

Video

Philip Roodhooft was erg blij met de ritzege van Jasper Philipsen in de Tour de France-etappe naar Carcassonne. Voor de sprinter van Alpecin-Deceuninck was het zijn eerste etappe-overwinning in de Ronde van Frankrijk. “Het is dikwijls net niet geweest voor Jasper, en nu was het op een heel overtuigende manier wel”, aldus Roodhooft tegen WielerFlits.

“Bevrijding is net iets te sterk, maar opluchting is er zeker. Heel veel”, gaat de ploegleider en -manager verder. “We hebben in heel veel grote rondes heel snel succes gehad, maar nu is dat niet zo gekomen. Het heeft ook niet gelopen zoals we gehoopt en verwacht hadden met iedereen. Er zijn ook weinig sprintkansen geweest tot op heden. Een combinatie daarvan zorgt dat er nu opluchting is.”

Onder meer Mathieu van der Poel moest namelijk opgeven, maar de hoop op sprintsucces met Jasper Philipsen bleef groot. Na afloop van zijn ritzege werd duidelijk dat de Belg geraakt was. “Er zit veel emotie op bij Jasper”, weet ook Roodhooft. “Dat gaat van ontgoocheling tot euforie. Ik denk dat emotie dat is wat sport mooi maakt. Dat het ook mooi is om te zien wat het bij hem teweegbrengt.”

“Ik denk dat we de tiende ploeg zijn die wint in deze Tour, en er is nog een week te gaan. De kansen zijn dus schaars. Maar we hebben nu in elke grote ronde die we gereden hebben al minimaal een ritzege behaald. Het is bemoedigend en fijn om te zien dat we ook in moeilijke omstandigheden als team ervoor blijven vechten. Dat het lukt, zorgt voor opluchting”, sluit Roodhooft af.