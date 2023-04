Opluchting bij organisatie Arno Wallaard Memorial: klassieker kan toch doorgaan

De Arno Wallaard Memorial (UCI 1.2) kan dit jaar gewoon doorgaan. Nadat de Nationale Politie besloot dat een deel van de motoragenten geen koersen meer mag begeleiden, verkeerde de organisatie van de klassieker een tijdlang in onzekerheid. Inmiddels heeft de Politie Midden Nederland echter te kennen gegeven dat er voldoende politiemotoren beschikbaar zijn voor de Arno Wallaard Memorial.

De Politie Midden Nederland heeft aan de organisatie laten weten over elf motoragenten te beschikken. Dat is genoeg om de koers door te laten gaan. “Normaliter staan er 15 tot 20 agenten ter beschikking van de wielerorganisatie, maar door extra inzet van signaleurs van de AWM-organisatie en wat kleine aanpassingen in de directe begeleiding van het peloton kan de Polderkoers toch van start gaan”, klinkt het in een persbericht van de organisatie, die spreekt van ‘een hele opluchting’.

De Arno Wallaard Memorial werd in 2022 gewonnen door Elmar Reinders. De Drent, die inmiddels voor WorldTour-formatie Jayco AlUla rijdt, versloeg in de sprint van een klein groepje Maikel Zijlaard en Tobias Kongstad. Lieuwe Westra (2009) en Dylan van Baarle (2012) staan ook op de erelijst van de waaierkoers.

