Opleidingsploeg Team DSM bindt vier talenten aan zich

Team DSM heeft vier namen bekendgemaakt van renners die komend jaar bij de opleidingsploeg de stap van de junioren naar de beloften zetten. Behalve de Nederlander Max van der Meulen van wie al bekend was dat hij de overstap zou maken, gaat het om de Belgen Robbe Dhondt en Vlad Van Mechelen en de Est Frank Ragilo. Alle vier tekenden ze een tweejarig contract.

Van der Meulen hoort tot de beste Nederlandse junioren van zijn lichting. De renner van Willebrord Wil Vooruit kwam goed voor de dag in enkele klassiekers, waaronder de Ronde van Vlaanderen (4e) en Luik-Bastenaken-Luik (11e). Daarnaast werd hij vijfde in de lastige Zwitserse rittenkoers Pays de Vaud. Zijn meest in het oog springende resultaat is echter zijn zege in de Classique des Alpes. In de zware klimklassieker voltooide hij een solo van vijftig kilometer.

De 18-jarige Nederlandse allround renner kijkt ernaar uit om zich in de gelederen van Team DSM te voegen. “Het is al zo lang ik me kan herinneren mijn droomteam”, zegt hij in het persbericht van zijn nieuwe ploeg. “Ik kom naar het team met de ambitie om mijn tijdritvaardigheden te verbeteren en me meer te richten op klimmen en etappekoersen; maar ook om mijn algehele vaardigheden te verbeteren.”

Robbe Dhondt won dit jaar een rit in Gipuzkoa Klasikoa en was vierde in het EK op de weg. De Belg heeft een goede tijdrit in de benen en is ook een sterke puncheur. Zijn landgenoot Vlad Van Mechelen won dit jaar onder meer de eendaagse wedstrijden Guido Reybrouck en GP Clément Dumont. Hij kan goed sprinten en een goede tijdrit neerzetten, en kan een zware dag overleven. Frank Ragilo is de huidige juniorenkampioen in het tijdrijden van Estland.