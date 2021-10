Opleidingsploeg Qhubeka ook in 2022 te zien in het peloton

Net als vorig jaar is de toekomst van Qhubeka NextHash – toen als NTT Cycling – onzeker. Ploegeigenaar Doug Ryder is nog altijd op zoek naar een nieuwe geldschieter voor zijn team. Zeker is wel dat de continentale opleidingsploeg van Qhubeka zal doorgaan, dat laat het management weten aan Cyclingnews.

De opleidingsformatie is druk bezig om de selectie voor komend seizoen samen te stellen, weet Cyclingnews. De continentale ploeg bleek in het verleden een prima doorgeefluik voor talent. Renners als Ryan Gibbons, Keagen Girdlestone, Stefan de Bod, Connor Brown, Alexander Konychev, Matteo Sobrero en Samuele Battistella werden er klaargestoomd voor het hoogste niveau.

Zoektocht naar een nieuwe sponsor

De vraag is wel of de Zuid-Afrikaanse talentenfabriek volgend jaar nog renners zal opleiden voor de hoofdmacht van Qhubeka. Achter de schermen zijn ze bij Qhubeka NextHash druk bezig om alle zaken op tijd in orde te maken. Er is intussen wel een akkoord bereikt over vrijwel alle randzaken. Er is één mits in het verhaal, zo klinkt het: de deals gaan alleen door als er zich een nieuwe hoofdsponsor meldt.

Op deze site kon u eerder al lezen dat de Zuid-Afrikaanse formatie op dit moment met drie potentiële naamgevende sponsors aan het praten is. Concreet zitten de Zuid-Afrikanen naar eigen zeggen om tafel met drie internationaal georiënteerde bedrijven, die nog geen geschiedenis in het wielrennen hebben. Met twee daarvan is de ploeg in een vergevorderd stadium aanbelandt, waarbij op korte termijn een ‘ja’ of ‘nee’ volgt.

Ryder voert een race tegen de klok. Op 15 november moet de UCI namelijk een dossier binnen hebben met onder meer bankgaranties en een selectie.