Opgave Biniam Girmay in Tour de Wallonie na val op kasseien

Biniam Girmay heeft in de vijfde en laatste etappe van de Tour de Wallonie geblesseerd moeten opgeven. De kopman van Intermarché-Wanty-Gobert kwam ruim 100 kilometer voor de finish ten val op een kasseistrook en bleef gehavend achter op de stenen. Wat de schade is bij Girmay, is nog niet bekend.

Voor de 22-jarige Girmay was de Tour de Wallonie zijn eerste wedstrijd in het tweede deel van het seizoen. Het toptalent uit Eritrea zou na de vijfdaagse in België ook nog de Tour du Limousin, de Bretagne Classic en de Canadese WorldTour-wedstrijden rijden. Mogelijk zal Girmay moeten schrappen in zijn programma.

Dit voorjaar brak Girmay definitief door met de overwinning in Gent-Wevelgem. Daarna wist hij bij zijn groterondedebuut in de Giro d’Italia ook nog een etappe te winnen. Bij de daaropvolgende podiumceremonie schoot een kurk in zijn oog en was hij lange tijd uit de roulatie.

Bekijk hieronder de beelden van de valpartij:

Unfortunately, Biniam Girmay was involved in a crash on the second cobbled sector and abandoned the race.

We will update on the extent of his injuries as soon as possible.#EthiasTourdeWallonie22 🇧🇪 pic.twitter.com/718m4q68Vg

