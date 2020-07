Opgave Astana in virtuele Tour de France zondag 12 juli 2020 om 14:54

Heus waar, er is een opgave te melden in de Virtual Tour de France. Astana heeft zich na drie etappes teruggetrokken uit de virtuele Zwift-competitie die opgezet is door de ASO. De reden? Het team heeft op hun trainingslocaties in Spanje en Italië geen goede internetverbinding.

De problemen kwamen zaterdag, tijdens de derde etappe, aan het licht. “We hadden serieuze problemen met onze internetverbinding in ons hotel in de Sierra Nevada”, vertelt ploegleider Dmitriy Fofonov. “Samen met de organisatie hebben we geprobeerd om het op te lossen, maar helaas zijn de technische mogelijkheden hier in de bergen niet goed genoeg voor de virtuele wedstrijd.”

En dus ontbraken de renners van Astana al in de uitslag van de derde rit. “En we kunnen vandaag vanuit Italië ook niet meedoen, omdat op dat trainingskamp de technische condities eveneens gelimiteerd zijn”, aldus Fofonov. “Nu is het tijd voor ons om te trainen op de weg. Wij wensen de andere teams nog succes en zien jullie snel in Nice bij de start van de echte Tour de France.”