Denk jij te weten wie zegeviert in de laatste klassieker van het seizoen? Zet in & win!

Ad

Het wegseizoen nadert zijn einde. Met de Ronde van Lombardije staat aanstaande zaterdag de laatste klassieker van dit wielerjaar op het programma. Wie gelden er als de voornaamste kanshebbers voor de zege en met een gokje op welke renner kan je wellicht een mooie meevaller scoren? Samen met TOTO overlopen we de favorieten.

Bij de bookmakers staat titelverdediger Tadej Pogacar als topfavoriet genoteerd. De 24-jarige Sloveen won afgelopen week nog Tre Valli Varesine en lijkt klaar om voor het tweede jaar op rij deze herfstklassieker te winnen. Indien hij daarin slaagt, dan kan je erop rekenen dat iedere ingezette euro drie keer wordt uitgekeerd. De grootste uitdagers van Pogačar luisteren naar de namen Enric Mas (die de Sloveen in de Giro dell’Emilia van afgelopen weekend nog het nakijken gaf), Julian Alaphilippe, Dylan Teuns en Sergio Higuita. Maar ook Tourwinnaar Jonas Vingegaard liet in Kroatië nog een goede vorm zien.

Wanneer we naar het verleden kijken, dan weten we dat de Ronde van Lombardije een koers is die zomaar op een verrassing kan uitdraaien. Wat dat betreft zou een inzet op Lorenzo Rota, Andrea Piccolo of Mikkel Frøhlich Honoré best weleens interessant kunnen uitpakken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de grootste schaduwfavoriet voor de komende editie: klassiekerspecialist Valentin Madouas. Indien de Fransman hier weet te winnen, dan levert dat een mooie 55 keer de inzet op. Een gokje waard!

Ben je als chauvinist op zoek naar de grootste Nederlandse kanshebber? Dan kom je toch al weer snel uit op good old Bauke Mollema, de winnaar van 2019. Ook nu zou hij op slinkse wijze naar de zege kunnen soleren. Een zege van de routinier levert je maar liefst 40 keer de inzet op. Een andere interessante naam is die van Koen Bouwman. Met zijn klimvermogen en explosiviteit is hij hier allerminst kansloos. Indien hij slaagt om hier te verrassen, levert dat een droomrendement van vijfhonderd keer de inzet op.

Bekijk hier de quoteringen voor de favorieten voor de Ronde van Lombardije

Welkomstbonus tot €50,-

Heb je een interessante wedoptie gevonden? Plaats dan een weddenschap voor minimaal €5 tegen een quotering van 1,50 en ontvang een welkomstbonus tot €50,-. Zodra de etappe verreden is of het eindklassement is opgemaakt én TOTO de uitslag heeft verwerkt, ontvang je een Gratis Weddenschap ter waarde van jouw eerste voorspelling (max. €50). De Gratis Weddenschap is zeven dagen geldig. Deze bonus moet je zelf activeren in het spelformulier. Deelname aan de welkomstbonus is alleen voor spelers van 24 jaar en ouder.

‘Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+’