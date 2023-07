‘Op deze plek viel zijn ketting eraf’: Roglic krijgt gedenkplaat op Monte Lussari

De 106e Giro d’Italia was misschien niet altijd even enerverend, maar de wielerfans werden wel getrakteerd op een nagelbijtende apotheose. Primož Roglič wist in de allesbeslissende klimtijdrit naar de Monte Lussari alsnog de eindzege naar zich toe te trekken, al leken kettingproblemen nog even roet in het eten te gooien van de Sloveen.

Roglič wist op de steile flanken van de Monte Lussari steeds verder in te lopen op Geraint Thomas, die als leider was begonnen aan de klimtijdrit, maar op enkele kilometers van de finish leek er een enorme anticlimax in de maak. De Sloveen van Jumbo-Visma kreeg namelijk af te rekenen met kettingproblemen. Het duurde even voor Roglič zijn ketting er weer op kreeg, maar hij kreeg hulp uit onverwachte hoek.

Een Sloveense fan – later bleek het om een voormalige ploeggenoot uit het Sloveense schansspringteam te gaan – wist hem weer op weg te helpen. Met de nodige adrenaline in zijn lijf wist Roglič al snel weer zijn ritme te vinden en uiteindelijk toch nog Thomas uit het roze te fietsen en zo de Giro d’Italia 2023 op zijn naam te schrijven.

Something happened and got shared on fb🥰 pic.twitter.com/UYBKXgAWBf — A tiny bird (@cyclicality) July 1, 2023

Op de plek waar Roglič te maken kreeg met materiaalpech, is nu een ijzeren gedenkplaatje op de weg getimmerd met de tekst ‘Na tem mestu se je snel z verige. 27.05.2023’. Dit is vrij vertaald: ‘Op deze plek viel zijn ketting eraf. 27.05.2023’.

Lees ook: Wat een toeval: toeschouwer die Roglic hielp, blijkt ex-ploegmaat uit schansspringteam