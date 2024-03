zondag 3 maart 2024 om 10:15

Oostenrijkse klimmer Felix Gall verlengt bij Decathlon AG2R La Mondiale

Felix Gall had bij Decathlon AG2R La Mondiale nog een doorlopend contract tot eind 2025, maar heeft zijn handtekening gezet onder een nóg langere verbintenis. De 26-jarige klimmer uit Oostenrijk, die vorig seizoen wist door te breken op het allerhoogste niveau, ligt nu tot eind 2026 vast.

“Sinds ik uitkom voor Decathlon AG2R La Mondiale, ben ik ontzettend gegroeid en heb ik ook veel geleerd”, legt Gall in een persbericht uit waarom hij zijn contract heeft opengebroken en verlengd. “Ik zie mijn toekomst bij de ploeg op de langere termijn, aangezien ik me erg op mijn gemak voel. Het team kan me geven wat ik nodig heb: vertrouwen, prestaties en vrijheid.”

“We hebben de afgelopen twee seizoenen al goed samengewerkt en ik ben blij dat ik nog langer door kan gaan. We hebben samen grote plannen”, aldus Gall. “Het is belangrijk om te zien dat het team gemotiveerd en ambitieus is met het oog op de toekomst.”

Gall begon zijn profcarrière in 2020 bij Team Sunweb, maar stapte na twee seizoenen over naar (toen nog) AG2R Citroën. In Franse loondienst maakte de klimmer een stormachtige ontwikkeling door. Zijn grote doorbraak kwam er in 2023, met ereplaatsen in verscheidende lastige klimkoersen, ritwinst in de Ronde van Zwitserland en een glansrol in de Tour de France. In die laatste ronde won hij de Alpenrit naar Courchevel en werd hij achtste in het eindklassement.