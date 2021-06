Ook Wout van Aert had geen verhaal tegen Alaphilippe: “Was een fusee die vertrok”

Julian Alaphilippe stak er met kop en schouders bovenuit. Belgisch kampioen Wout van Aert was op de afspraak, maar had net als de rest van de concurrentie geen verhaal tegen de wereldkampioen. In de slotkilometer offerde hij zich dan maar op voor kopman Roglic. Zelf finishte hij 24ste.

Wout van Aert zat in de finale waar hij moest zitten. Maar tegen de demarrage van Julian Alaphilippe had de medekopman van Jumbo-Visma geen verhaal. “Wat ik verwachtte, gebeurde”, vertelde Van Aert in een eerste reactie. “Een vroege aanval van Alaphilippe. Hij vertrok als een fusee, terwijl ik op mijn limiet zat. Hem volgen was geen optie.”

Vervolgens veranderde de Belgische kampioen het geweer van schouder. “Ik heb de laatste anderhalve kilometer inderdaad in functie van Primoz Roglic gereden. Hij is tenslotte onze kopman.”

Van Aert was ook betrokken bij de valpartij waar onder meer Tony Martin gehavend uitkwam. “Ikzelf heb er niets aan overgehouden, tenzij een fiets die niet meer kon remmen. Daarna was het lang wachten op mijn reservefiets. Ja, ik heb wat krachten verspeeld in de achtervolging. Ik moest ook even de focus terugvinden.”

“We zijn blij dat de supporters terug op post zijn, maar er schuilt uiteraard ook gevaar in”, gaf Van Aert tot slot nog mee.