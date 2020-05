Ook WB MTB in Mont-Sainte-Anne gooit de handdoek woensdag 6 mei 2020 om 10:26

Ook de achtste manche in de Wereldbeker Mountainbike gaat niet door. En er komt in het Canadese Mont-Sainte-Anne ook geen voorstel voor een nieuwe datum.



Van 21 tot 23 augustus zou er in Mont-Sainte-Anne zowel in de crosscountry als in het downhillen voor de Wereldbeker worden gestreden, maar net als Lenzerheide wordt ook Mont-Sainte-Anne afgelast. Daarmee is de Wereldbeker crosscountry voorlopig herleid tot nog slechts twee manches: het Italiaanse Val di Sole en het Franse Les Gets, allebei in september. Voor de manches in het Tsjechische Nove Mesto en het Zwitserse Lenzerheide wordt wel nog naar een nieuwe datum gezocht.

Mercedes-Benz UCI MTB World Cup 2020

Lousã (21-22 maart) – DHI (uitgesteld)

Maribor (2-3 mei) – DHI (uitgesteld)

Losinj (9-10 mei) – DHI (afgelast)

Nove Mesto na Morave (22-24 mei) – XCO/XCC (uitgesteld)

Fort William (6-7 juni) – DHI (afgelast)

Vallnord (19-21 juni) – XCO/XCC, DHI (afgelast)

Lenzerheide (14-16 augustus) – XCO/XCC

Mont-Sainte-Anne (21-23 augustus) – XCO/XCC, DHI

Val di Sole (11-13 september) – XCO/XCC, DHI

Les Gets (18-20 september) – XCO/XCC, DHI