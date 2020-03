Ook Vierdaagse van Duinkerke gooit de handdoek dinsdag 24 maart 2020 om 20:57

Mike Teunissen zal zichzelf dit jaar niet opvolgen in de Vierdaagse van Duinkerke. Directvelo weet dat de Franse rittenkoers dit jaar niet doorgaat. De organisatoren mikken ook niet op een nieuwe datum, later dit jaar.

Het blijft afgelastingen regenen. Nu is het de beurt aan de Vierdaagse van Duinkerke. De organisatoren van deze rittenkoers in het noorden van Frankrijk hebben vandaag beslist om de handdoek te gooien. De wedstrijd, die deel uitmaakt van de ProSeries, zou zes ritten tellen en van 5 tot 10 mei verreden worden.

Er wordt niet gemikt op een nieuwe datum. Het wordt dus wachten op de editie van 2021 om de opvolger van Mike Teunissen te kennen. Jumbo-Visma domineerde vorig jaar trouwens ‘Les 4 jours’ met vijf dagzeges (drie keer Groenewegen en twee keer Teunissen). Teunissen was in Duinkerke ook de beste in het algemeen – en puntenklassement.