Ook slotmanche Lotto Cycling Cup in Aartselaar afgelast vrijdag 24 april 2020 om 15:38

De dameswedstrijd GP Beerens – Ereprijs SKM, die normaal op 16 augustus 2020 zou worden afgewerkt, wordt geannuleerd omwille van de coronacrisis. Er wordt dit jaar niet meer gezocht naar een nieuwe datum. Daarmee komt meteen een einde aan de Lotto Cycling Cup 2020.

De Grote Prijs Beerens – Ereprijs SKM in Aartselaar zou vanaf dit jaar deel uitmaken van de Lotto Cycling Cup 2020, een reeks wielerwedstrijden voor dames op UCI niveau. De organisatie moet nu na overleg met het gemeentebestuur de editie van 2020, die gepland stond op zondag 16 augustus, annuleren. “Daar we – met 600 VIP’s en 1.500 toeschouwers langs de weg – een massa-evenement zijn, is het beter om nu ruim op voorhand deze pijnlijke en moeilijke beslissing te nemen”, zegt Staf Van Mensel, voorzitter van organisator De Ster van Aartselaar, op de Facebook-pagina van het event.

De Lotto Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium voor vrouwen elite en bestaande uit tien wedstrijden werd in februari voorgesteld in Aartselaar. De reeks ging van start op 1 maart met Spar Omloop van het Hageland en zou op 16 augustus zijn sluitstuk kennen tijdens de Grote Prijs Beerens in Aartselaar. “Er zijn in totaal nog maar 2 wedstrijden gereden van deze reeks”, vertelt Staf Van Mensel.

Afspraak in 2021

Even werd nog gedacht aan een latere datum, maar omwille van de grote onzekerheid op dit moment en het feit dat de wielerkalender in het najaar al wordt volgepropt, is die piste snel verlaten. Afspraak in 2021.