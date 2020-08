Ook Omloop van het Houtland dondert van de kalender dinsdag 4 augustus 2020 om 12:54

Geen Omloop van het Houtland op 23 september. “Het stijgende aantal positieve coronagevallen en de lokale verordening om minstens tot 31 augustus geen evenementen te mogen organiseren in Lichtervelde, maakt het organisatorisch zo goed als onmogelijk om de omloop te kunnen laten doorgaan. Op naar 2021”, klinkt het in een persbericht.

“Financieel waren we rond, alles zag er bijzonder gunstig uit en we wilden de koers laten doorgaan”, vertelt voorzitter Wouter Donck van de organiserende vzw Koninklijke Wielrijdersbonds Flandria . “Maar door de recente heropflakkering van Covid-19 vrezen we dat er sowieso een verlenging komt van de verordening (nu al tot eind augustus, red) om geen evenementen te laten doorgaan in Lichtervelde.”

“We vrezen dat we geen groen licht zullen krijgen. En om alles last minute te moeten annuleren, dat kunnen we ons niet veroorloven. We willen niet in de financiële problemen komen”, besluit Donck. De volgende Omloop van het Houtland (1.1 op de UCI-kalender) vindt dus plaats in september 2021. In 2019 ging de overwinning naar Max Walscheid, voor Dries De Bondt en Taco van der Hoorn.